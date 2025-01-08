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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق قنا- سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا / سفاجا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي التحفظ على الجثة بمشرحة بالمستشفى ذاته.

وحصلت “البوابة نيوز” على أسماء المصابين والمتوفي في الحادث، وهم:

 عبده أحمد أبو الحسن 52 سنة من محافظة قنا "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، مؤمن عبد الرحمن وهيب 25 سنة من محافظة قنا "كدمات متفرقة بالجسم"، مخيمر أحمد عبد الحق 42 سنة من البحر الأحمر "كدمات متفرقة بالجسم"، نجار حفني سليمان 53 سنة من البحر الأحمر "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، فراج جلال صابر 22 سنة البحر الأحمر "كدمات متفرقة بالجسم".

فيما تم إيداع جثة "روماني سمير جبرة" مشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة سيارات الإسعاف سيارة ميكروباص مستشفى سفاجا