الرئيس الإيراني: العراق شريك استراتيجي ومهم وعلاقتنا في أفضل حالاتها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن العراق شريك استراتيجي ومهم، والعلاقات بين إيران والعراق في أفضل حالاتها.

وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن العراق يمر بمرحلة جيدة من الاستقرار والتنمية، معلقًا "نتطلع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في منطقتنا".

وأوضح الرئيس الإيراني، أن هناك أهمية بالغة لتحقيق الأمن في العراق، متابعا "لدينا روابط مشتركة بشأن التطورات في سوريا، ونؤكد ضرورة تعزيز الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرًا إلى وجود مخاوف مشتركة مع العراق من خطر عودة الإرهاب".