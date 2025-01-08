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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفاة والدة الطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية بنوبة قلبية

حسام أبو صفية
حسام أبو صفية
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توفيت والدة الطبيب حسام أبو صفية، إثر نوبة قلبية، بحسب شبكة قدس الإخبارية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الدكتور أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، خلال غارة في 27 ديسمبر، ما أثار استنكارا دوليا.
وكانت إسرائيل قد أنكرت في بادئ الأمر وجود أي سجلات تخص اعتقاله، لكنها اعترفت لاحقا بأنه كان محتجزا لديها للاستجواب.
وكانت قد تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صورة للدكتور حسام أبو صفية يتحرك منفردًا وسط الركام في اتجاه الدبابات والآليات الإسرائيلية، إذ تم اعتقاله بعد أن طالبت قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى كمال عدوان.

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