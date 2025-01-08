وزير الاتصالات يشهد تخريج 2000 متدرب من أكاديمية المواهب المصرية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج أكثر من 2000 متدرب من أكاديمية المواهب المصرية ETA، التي أُطلقت بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وشركة هواوي.

وتهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات الطلاب والخريجين في مجالات التقنيات المتقدمة مثل: تكنولوجيا الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، وشبكات البيانات. كما تؤهل المتدربين لاجتياز اختبارات الاعتماد الدولية من شركة هواوي.

وأُطلقت أكاديمية المواهب المصرية في مارس 2024، وتستهدف تدريب 15 ألف متدرب على مدار خمس سنوات من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في محافظات مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية وإعداد كوادر تقنية متخصصة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الأكاديمية تعكس الشراكة بين الوزارة والشركات العالمية لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بالتخصصات التكنولوجية التي تقدمها الأكاديمية، مشددًا على أهمية تنوع البرامج التدريبية لتشمل الجوانب التقنية والمهارات الشخصية.

كما أوضح الوزير خلال حواره مع المتدربين أنه وجه بإتاحة جميع برامج المعهد القومي للاتصالات التدريبية في مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع المحافظات خلال عام 2025، مضيفًا أن المبادرات التدريبية تتنوع لاستهداف مختلف الفئات العمرية والتخصصات، مع تقديم التدريب حضوريًا وعبر منصات رقمية.

وأشار الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات إلى أن الأكاديمية تُعد حجر الزاوية في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي، مؤكدًا أن شراكة المعهد مع هواوي أثمرت عن تدريب واعتماد 1500 مدرب، وإنشاء 110 أكاديميات داخل الجامعات المصرية، مما ساهم في تدريب 45,000 متدرب، كما أعلن عن خطط لإنشاء أكاديمية متخصصة في الألياف الضوئية بالشراكة مع هواوي.

وقال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إن هذا البرنامج يمثل نقطة تحول في شراكتنا مع وزارة الاتصالات لتعزيز بناء اقتصاد رقمي مستدام، ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة والعشرين لتواجد هواوي في مصر، نؤكد التزامنا بدعم تحول مصر إلى مجتمع رقمي متكامل، وتمكين الكفاءات المحلية لخلق فرص عمل جديدة".

ونفذت البرامج التدريبية في مراكز إبداع مصر الرقمية بـ11 محافظة تشمل: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، الغربية، قنا، أسوان، بورسعيد، القليوبية، المنوفية، والدقهلية، وتخطط الوزارة لتوسيع نطاق الأكاديمية ليشمل جميع المحافظات خلال المراحل القادمة.