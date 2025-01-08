إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي غرب الإسكندرية

شهد الطريق الدولي غرب الإسكندرية أمام اليكس ويست اتجاه برج العرب، حادث انقلاب مكيروباص، كما اصطدمت به 6 سيارات أخري في تمام الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء 8 يناير، مع إصابة 12 أشخاصا تم نقلهم إلى مستشفي الإخلاء ومستشفى العامرية، وجاري متابعة وتحديث البيانات.

في البداية تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغ يفيد بوقوع حادث سير انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بالقرب من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، وانتقلت على الفور ضباط الشرطة ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد الفحص تبين انقلاب ميكروباص على الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما تسبب في اصطدامه بـ6 سيارات أخري، مما اسفر عن إصابة 12 أشخاص بدون وجود خسائر بشرية، وتم نقل 3 من المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، و9 مصابين إلى مستشفى برج العرب.

فيما يجرى الآن رفع السيارة من الطريق الصحراوي وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.