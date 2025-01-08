خبير اقتصادي: الدولة تهتم بتنفيذ التوزيع العادل للموارد وتتوسع في برامج الدعم

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تركز على تحقيق أهداف رئيسية للنهوض بالاقتصاد وهي تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، والقضاء على الفقر من خلال استهداف عدد من البرامج سواء الخاصة بالدعم والضمان الاجتماعي أو برامج اقتصادية مثل «فرصة» الذي أطلقته وزارة التضامن، فضلا عن التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تركز على التوزيع العادل للموارد بحيث يتمتع كل مواطني الدولة بالتنمية سواء العمرانية والمرافق أو الدعم المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أنّ برنامج «تكافل وكرامة» أول تجربة حقيقية للدعم النقدي في الدولة المصرية وجرى إطلاقه عام 2015 ويستفيد منه حالياً أكثر من 5 ملايين أسرة.

وتابع: «الدولة تتوسع في برامج الدعم للمواطنين، كما أن هناك برنامج جرى إطلاقه في 2016 للرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج للقضاء على فيروس سي في 2018، بالتالي مصر حريصة بشكل كامل على توجيه عدد من البرامج الاجتماعية لصالح خدمة المواطن.