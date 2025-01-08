بنك مصر يواصل طرح شهادة "طلعت حرب" بعائد سنوي 27% لجذب المزيد من المدخرين

يستمر بنك مصر في طرح شهادة الادخار "طلعت حرب" كواحدة من أبرز منتجاته المصرفية، حيث تقدم معدل عائد ثابت مميز بنسبة 27% سنويًا يُصرف في نهاية مدة الشهادة، أو عائد بنسبة 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا.

تأتي الشهادة بمدة سنة واحدة، وتبدأ فئاتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من العملاء، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالإضافة إلى القُصر. يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء أو التجديد.

وحرصًا من البنك على توفير خدمات ميسرة لعملائه، يتيح بنك مصر إمكانية شراء وتجديد الشهادة بسهولة من خلال تطبيق BM Online أو عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب فروعه التي تخدم العملاء يوميًا.

شهادة "طلعت حرب" تواصل جذب اهتمام المدخرين باعتبارها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن استثمار آمن وعائد تنافسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.