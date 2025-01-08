استشهاد 4 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

استشهد 4 فلسطينيين على الأقل عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف أصاب مدرسة حلاوة، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، إن 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء استشهدوا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.