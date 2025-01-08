ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 4 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد 4 فلسطينيين على الأقل عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف أصاب مدرسة حلاوة، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، إن 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء استشهدوا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

استشهد أربعة فلسطينيين 4 فلسطينيين الأنباء الفلسطينية تؤوي نازحين هجوم إسرائيل شمال قطاع غزة طائرات حربية إسرائيلية