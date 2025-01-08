مصرع وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انهيار عقار بحي المعجرة بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإنهيار عقار بحي المعجرة بمركز إدكو.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة حنان أشرف ماضى، 16 عامًا.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" مصطفى أشرف ماضى، 17 عامًا، سعاد أشرف ماضى، رضا محمد سعد حويرة، 50 عامًا"، مصابين بكدمات وكسور وتم نقلهم لمستشفي إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ويبحث رجال قوات الحماية المدنية عن مفقودين تحت الأنقاض وانتشال جثث الضحايا



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

