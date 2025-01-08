ضبط 5 لصوص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والشقق في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 5 متهمين كوّنوا تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية، والهواتف المحمولة، والمشغولات الذهبية بمناطق دار السلام والتجمع الخامس.

بدأت الواقعة بضبط تشكيل عصابي مكوّن من عاطلين تخصصا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك". وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدا عن الدراجات النارية المسروقة.

وفي دار السلام، تمكنت الشرطة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، متورط في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

وأقر المتهم بارتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشد عن جميع الهواتف المستولى عليها.

كما تم القبض على شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات. وضُبط بحوزتهما بعض المسروقات، بينما اعترفا ببيع باقي المسروقات لعميل سيئ النية يعمل كجواهرجي في محافظة الجيزة، حيث تم القبض عليه.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.

