قطر تدين خرائط نشرتها إسرائيل تدعي أحقيتها في أراضي عربية

أدانت قطر التي تتوسط في وقف إطلاق النار في غزة، نشر الحكومة الإسرائيلية خرائط تزعم أن مناطق في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا جزء من إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "نحذر من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه أن يعوق فرص السلام في المنطقة".

وقال البيان: "ونؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

كما أدانت الأردن، أمس الثلاثاء، الخرائط التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لـ"إسرائيل التاريخية" والتي تضم أراضي دول مجاورة.