ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قطر تدين خرائط نشرتها إسرائيل تدعي أحقيتها في أراضي عربية

الخريطة الإسرائيلية
الخريطة الإسرائيلية المتداولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت قطر التي تتوسط في وقف إطلاق النار في غزة، نشر الحكومة الإسرائيلية خرائط تزعم أن مناطق في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا جزء من إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "نحذر من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه أن يعوق فرص السلام في المنطقة".

وقال البيان: "ونؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

كما أدانت الأردن، أمس الثلاثاء، الخرائط التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لـ"إسرائيل التاريخية" والتي تضم أراضي دول مجاورة.

إطلاق النار في غزة إطلاق النار احتلال الإسرائيلي الشرعية الدولية السلام في المنطقة المجتمع الدولي قرارات الشرعية الدولية فلسطين والأردن