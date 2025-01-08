القبض على عاطل بتهمة سرقة مهندس بالإكراه في مدينة 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عاطل لقيامه بسرقة مهندس بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مهندس يفيد بتعرضه لسرقة بالإكراه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأفاد المبلغ بأنه أثناء سيره بالشارع فوجئ بشخص يحمل سلاح أبيض وقام بسرقة مبلغ مالي قدره 2000 جنيه منه بالإكراه.

وبتفريغ الكاميرات تم تحديد هوية المتهم وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.