جوتيريش يعرب عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا في زلزال الصين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن حزنه البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي ضرب منطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وجاء في البيان إن جوتيريش يتمنى الشفاء العاجل للمصابين ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة تتابع الوضع عن كثب وهي على استعداد لتقديم الدعم إذا طلب منها ذلك.

وبلغت قوة الزلزال، الذي ضرب محافظة دينجري في مدينة شيجاتسه بمنطقة شيتسانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين أمس الثلاثاء، 6.8 درجة على مقياس ريختر، وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 95 قتيلا و130 مصابا.

