زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة «تشنجهاي» شمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة اليوم الأربعاء مقاطعة "تشنجهاي" الواقعة شمال غربي الصين، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

ويأتي هذا الزلزال بعد مرور يوم واحد على هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 8ر6 درجة وضربت مدينة "شيجاتسي" بمنطقة "التبت" ذاتية الحكم جنوب غربي الصين وتسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.