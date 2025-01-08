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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى، قالت بيونج يانج إنه مزود برأس حربي فرط صوتي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "هذا ينتهك قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي ويزيد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية".
وأعرب التكتل الأوروبي -في بيانه- عن تضامنه الكامل مع شركائه في المنطقة، لا سيما كوريا الجنوبية واليابان. 
وحث الاتحاد الأوروبي، بيونج يانج على وقف مثل هذه الأعمال غير القانونية والتصعيدية، وقبول عروض الحوار من الأطراف الرئيسية، مؤكدا أن هذا هو المسار الوحيد للسلام والأمن المستدامين في شبه الجزيرة الكورية.
 

الاتحاد الأوروبي صاروخ باليستي كوريا الشمالية