مقاول يحتجز محاميا بعد خسارة قضية: “قالي كدة كدة مضمونة”

اعترف مقاول متهم باحتجاز محامي، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأمام جهات التحقيق بالنيابة؛ أقر المقاول المتهم باحتجاز محاميه الخاص؛ أنه قام بذلك عقب خسارته قضية حول نزاع على قطعة أرض.

المحامي خسر القضية

وأوضح المقاول خلال أقواله، أن المحامي حصل منه على مبلغ مالي 300 ألف جنيه، كأتعاب محاماة نظير تولي قضية، إلا أنه خسر القضية في النهاية، وبعدما طالبه برد المبلغ رفض، مما دفعه لاحتجازه بمنزله لاسترداد أمواله، مهددًا إياه بسلاح ناري" طبنجة"، لإعادة مبلغ الأتعاب، وقام بالتواصل مع زوجة المجني عليه.

القضية مضمونة

وأشار المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه خُدع من المحامي بعدما أكد له أن القضية مضمونة قائلًا: “ كان بيقولي كدة كدة القضية مضمونة.. وأنها ستحكم لصالحه.. وتقاضى المبلغ المذكور في نظير ذلك”.

بينما أوضح المحامي المجني عليه، أنه فوجئ بموكله يقوم باستراجه إلى إحدى الشقق و احتجازه، مهدداً إياه بسلاح ناري بدفع مبلغ الأتعاب في قضية.

وفتحت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول خطف واحتجاز مقاول لمحامي، داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمه التحقيقات، والتحفظ على طبنجة مرخصة استخدمها المقاول في تهديد المحامي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مقاول يحتجز محامي بشقه سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد أحد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.

ونجحت قوة أمنية في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.