«لوبوان»: «ترامب الصغير».. بيير بواليفير خليفة ترودو المحتمل

قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية إنه بعد استقالة جاستن ترودو، من المتوقع أن يصبح المحافظ بيير بواليفير رئيس وزراء كندا المقبل مشيرة إلى أنه ليس من قبيل المفاجأة أن يصبح خليفة ترودو محافظ متطرف ذو أفكار قريبة من دونالد ترامب.

ويحظى زعيم حزب المحافظين الكندي منذ عام 2022 بتأييد كبير في استطلاعات الرأي منذ عامين، في سن الخامسة والأربعين، يوجه هذا المستشار في مجال الاتصالات تدريبه إلى قطاع من السكان يشعرون بالإحباط بسبب التضخم ونقص السكن.

وأضافت المجلة ـ فى مقال لها اليوم عن خليفة ترودو المحتمل ـ قائلة إن جاستن ترودو لم يتمكن من إقناع كل الكنديين بفوائد الـ"ووكيسم" (الحركات المناهضة للتمييز والعنصرية) أو حتى التعددية الثقافية.. وقد استوعب بواليفير ذلك وباعتباره متعاطفا مع اليمين الليبرالي، وعد مواطنيه "بإعادتهم إلى السيطرة على حياتهم... وجعل كندا البلد الأكثر حرية في العالم".

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن بيير بواليفير يضاعف من التجاوزات دون أدنى ضرر عليه معلنا أنه سيقيل محافظ بنك كندا وسيسحب "السيطرة على الأموال من المصرفيين والسياسيين ليمنحها للشعب".. برنامجه؟ "الحس السليم" كما يكرر في جميع اجتماعاته، ولا يهم حتى لو تناقض مع نفسه لاحقا.

وقال أستاذ الشؤون العامة والدولية في جامعة أوتاوا، سرديان فوسيتيتش، لمجلة "لوبوان": "السيد بواليفير سوف يضع نفسه كعامل للتغيير وسيبني حكومته على فكرة الحرية والحكومة المحدودة".

كما أضاف رسالة معادية للنخبة معربا عن الأمل أيضا فى ركوب الموجة الشعبوية والراديكالية، ويؤكد دانيال بيلان مدير مركز الدراسات الكندية لجامعة ماكجيل أن "برنامجه لن يكون برنامج ديماجوجى ذكى"، فالمحافظين ينتظرون الغاء الضرائب الفيدرالية على الكربون والسيطرة على النفقات العامة وتشجيع بناء المساكن لمواجهة أزمة السكن واتخاذ نهج صارم في مكافحة الجريمة وفيما يتعلق بالضرائب والبيئة، سيكون هناك تحول واضح نحو اليمين ".

ويكره الزعيم المحافظ الصحفيين.. وفي حالة توليه المنصب سيتوقف عن تمويل القنوات الاذاعية والتلفزيونية العامة.. فهو ينحدر من يمين أعاد اختراع نفسه بالكامل وذلك حسبما قال فريدريك بويلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ألبرتا مضيفا أنه نسخة من ترامب إذن؟

وبواليفير هذا السياسي المحترف ثنائي اللغة، أصبح في سن الخامسة والعشرين أصغر عضو في مجلس العموم بعد هزيمته لوزير الدفاع آنذاك، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب وزير الإصلاح الديمقراطي من قبل رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر... وهذا الشخص الذي يطلق عليه البعض اسم "البيتبول" لديه وجه طفولي، لكنه سيكون الزعيم، سواء بالنسبة لقواته أو بالنسبة لكندا، التي يعدها بتغيير جذري للعصر.

ويلعب بواليفير على كل الأوجه، الشىء ونقيضه.. فهو مول للإجهاض ولكنه يظهر نفسه مع نائب مناهض للإجهاض.. يعترف بالتغييرات المناخية وفى الوقت نفسه مؤيد لصناعات الوقود الأحفورية.. كما أنه أظهر فى الماضى مناهضته لزواج المثليين ثم ما لبث بعد ذلك أن دافع عن حقوقهم، مشيرا إلى أن والده بالتبني أعلن أنه مثلي الجنس. ويعرف كيف يستغل زواجه من مهاجرة فنزويلية تدعى أنايدا، التي أنجب منها طفليه الصغيرين، لإغواء المهاجرين، الرجل متأكد من نجمه المحظوظ. كان قد فاز عندما كان طالبا بجائزة قدرها 10 آلاف دولار عن مقال كان عنوانه تحذيريا: "لو كنت رئيسًا للوزراء...".