10 قمم جمعت مصر واليونان وقبرص لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

تستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس

وترصد البوابة نيوز أبرز المعلومات عن القمم التى جمعت مصر واليونان وقبرص:

- القمة العاشرة من نوعها منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثي في عام 2014.

- كانت القمة التاسعة لآلية التعاون الثلاثي قد عقدت في أثينا في أكتوبر 2021 لبحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر واليونان وقبرص، وتم التأكيد على نجاحها آلية التعاون الثلاثي في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة.

- القمة عكست التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

- بحث الزعماء الثلاث في قمة أثينا المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

- متابعة نتائج القمم الثلاثية، وضرورة تعزيز التعاون في المجالات الطاقة والسياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، فضلاً عن مواصلة التنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

- منذ تدشين الدول الثلاث آلية التعاون الثلاثي عقدت 9 قمم كان أولها في القاهرة في نوفمبر 2014 بالإضافة إلى 4 قمم استضافتها اليونان وقمتين في قبرص وثلاث قمم عقدت في مصر.

- التباحث في سبل تنمية التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.