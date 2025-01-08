تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1125 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 579 شاحنة و74 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 546 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل وبوسيدون اكسبريس وAlcudia Express، بينما تغادر السفينتين سينا والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما تم تداول 3400 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2280 راكب بموانيها.