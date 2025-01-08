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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستقبل نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية

قادة مصر واليونان
قادة مصر واليونان وقبرص
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وصل نيكوس خريستودوليديس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ضيوف مصر لعقد قمة مصرية يونانية قبرصية.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاث وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

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