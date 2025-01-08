قضية سرقة المجوهرات.. المحكمة تنظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه

بدأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

حبس المخرج عمر زهران

كانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمًا بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

بلاغ شاليمار الشربتلي

تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات وساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".



أنكر المخرج المتهم فى التحقيقات ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسًا إلى محكمة جنح الجيزة والتي أصدرت حكمها بحبسه سنتين مع الشغل.