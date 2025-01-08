هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 29,798.52 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.4%، مسجلًا 13,106.55 نقطة.

كما تراجع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.31%، وصولًا إلى 8,310.75 نقطة، كما انخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 11,417.12 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.43%، وصولًا إلى مستوى 3,133.5 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.14%، وصولًا إلى 6,691.38 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 36,904.66 نقطة.