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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء.

أداء مؤشرات البورصة 

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 29,798.52 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.4%، مسجلًا 13,106.55 نقطة.

كما تراجع  مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.31%، وصولًا إلى 8,310.75 نقطة، كما انخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 11,417.12 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.43%، وصولًا إلى مستوى 3,133.5 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.14%، وصولًا إلى 6,691.38 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 36,904.66 نقطة.

البورصة تعاملات الأربعاء