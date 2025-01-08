قتل والديه وشقيقه وصديقه.. محاكمة المتهم في مذبحة حدائق المعادي

تنظر المحكمة اليوم قضية مذبحة حدائق المعادي، والتي ستكون أمام دائرة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ويحاكم فيها متهم يُدعى “أحمد.م- مهندس” على خلفية إدانته بقتل والديه وشقيقه وصديق شقيقه، داخل منزلهم في منطقة حدائق المعادي، بسبب الميراث، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة حدائق المعادي".

و تقعد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط وسكرتارية وليد عبدالجواد.

مذبحة حدائق المعادي

وكانت جهات التحقيق، قررت في وقت سابق إحالة "أحمد.م" (مهندس)، في القضية التي حملت رقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقيدت برقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان الكلية في اتهامه بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام، بسبب الميراث، لمحكمة الجنايات.

كذب ادعاء المتهم

وتبين تحقيقات النيابة وتحريات الامن، كذب إدعاء المتهم بتغيب أسرته، عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة، حيث تبين ظهور المجنى عليه الرابع “هيثم"، الشهير بـ"فرخة" صحبة المتهم، حيث دخل معه الى العقار ولم يتبين خروجه مره اخرى، بالاضافة الى عدم خروج اى من اسرة المتهم من العقار، وبالبحث المكثف داخل العقار، تم العثور على جثة المجنى عليه، وباستمرار عمليات البحث، داخل الجراج تبين انبعاث رائحة كريهة، وبتضييق الخناق على المتهمأ اقر بدفن والده وشقيقه داخل صبة اسمنتيه اعده بعد قتلهم بالرصاص.

المتهم دفن والدته تحت السرير ودفن والده أسفل صبة أسمنتية

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهم أطلق الرصاص على والده ووالدته وشقيقه، من بندقية آلية، ثم دفن والدته تحت السرير بمسكنهم، ودفن جثة والده داخل صبة أسمنتية، بداخل الجراج الكائن بنفس العقار، ولكن انبعاث رائحة كريهة من المكان أثناء عمليات البحث التى أجرتها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية، كشفت مكان الجثة، بعد بلاغ من المتهم بتغيب أسرته.

بلاغ تغيب كشف الجريمة

ودلت التحريات فى واقعة مذبحة حدائق المعادي والتى أقدم فيها شاب على قتل والده وأمه وشقيقه وصديق شقيقه ان بلاغ تغيب قاد أجهزة الأمن لكشف الجريمة.

وأضافت التحريات أن بلاغ تغيب تقدم به شاب بغياب والده لقسم شرطة دار السلام وعندما فحصت أجهزة الأمن البلاغ وتتبعت آخر خطوات سير المتغيب تبين دخوله عقار بمنطقة حدائق المعادى وعدم خروجه منه.

وتابعت التحريات أنه تم مداهمة المنزل وبتفتيشه عثر على حفرة أسمنتية بالجراج وبتضييق الخناق على شاب متواجد بداخله اعترف بقتل المتغيب بالإضافة لقتل عائلته بسبب اكتشاف والده قيامه بنقل أملاكه له واستغلاله جهل والده بالقراءة والكتابة.

الضحايا

والمتوفون هم محمد أحمد عبد الشافي، 55 سنة وزوجته عزة عبد التواب قرني 45 ونجلهما هيثم محمد أحمد عبد الشافي، وصديق الثالث أحمد عبد القوي عبد الحميد.