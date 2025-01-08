سويلم يتابع موقف الخطة التدريبية بالوزارة وأنشطة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا، اليوم الأربعاء، من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال عام 2024، والخطة التدريبية لعام 2025.

وقال الدكتور سويلم، إنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات"، فإنه يجري تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية.

وأضاف، أنه يجرى العمل في إعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتي تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولًا بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلًا عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة، وبما يحقق تأثير إيجابي ومستدام بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل في موقعه.

وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وانشطة بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال عام 2024 بتنظيم عدد (379) نشاط تدريبي بمشاركة (8706) متدرب على المستوى المحلي، كما تم على المستوى الاقليمي عقد (14) برنامج تدريبى من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالي (261) متدرب، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة (203) متدرب من وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

ومن المقرر خلال عام 2025 تنفيذ عدد (500) نشاط تدريبي بمشاركة 10 آلاف متدرب على المستوى المحلي، و(20) نشاط تدريبي بمشاركة (500) متدرب على المستوى الإقليمي.

وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة (فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية، وغيرها) وتستهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقي، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، ودورات الاستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها.

كما يقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالي 2025 بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية.

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه (8) فروع تغطى محافظات الجمهورية (دمنهور - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - الفيوم - المنيا - إسنا - العاصمة الإدارية)، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن (8) قاعات للتدريب و(3) قاعات لإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، و(5) معامل هندسية مجهزة، و(4) معامل للحاسب الآلي ومعمل للذكاء الاصطناعي، ومكتبة تحتوي على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة، وفندق يضم (187 غرفة و10 أجنحة فندقية، و2 مطعم، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية).