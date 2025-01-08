تعزيزات عسكرية إسرائيلية في «عقابا» بعد اكتشاف تسلل قوات خاصة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بأن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل إلى بلدة عقابا في طوباس بالضفة الغربية بعد اكتشاف تسلل قوات خاصة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 شباب فلسطينيين من مدينة قلقيلية.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والأعيرة النارية باتجاههم، كما تعمدت إعطاب إطارات عدد من المركبات.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.