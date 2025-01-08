الإحصاء: 16.0% إنخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء، النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فى الميزان التجارى 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 16.0٪.

وأوضح الجهاز انه ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 21.3٪ حيـث بلغـت 4.07 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 121.5 ٪، بترول خام بنسبه 31.7٪، ملابس جاهزة بنسبـة 15.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 24.0 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( اسمدة بنسبة 14.2% ، أدوية ومحضرات صيدلــه بنسبة 36.6 % ، منتجـات مسطحه بالدرفلة من حديد او صلب بنسبه 56.0% ، بلاط وأدوات صحيه وخزفيه بنسبة 1.0٪).

وأشار الجهاز الى انه ارتفعــت قيمــة الـواردات بنسبة 0.2٪ حيــث بلغت 7.73 مليــار دولار خـــلال شهــر أكتوبر 2024 مقابــــل 7.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

( منتجات البترول بنسبــة 1.6%، الغاز الطبيعى بنسبة 382.7% ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 12.5% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 8.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2% ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪ ، فول صويا بنسبة 3.6%).