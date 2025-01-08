حبس مسجل خطر ضبط وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عُثر بحوزته على كمية أقراص مخدرة، واعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول المتهم ونشاطه الإجرامي، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

القبض على ديلر العمرانية

كانت البداية بورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة الرائد أيمن سكوري، رئيس المباحث، بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق، بينها العمرانية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكنت قوة أمنية من القسم من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه من متعاطي المواد المخدرة، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.