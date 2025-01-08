اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد طقس اليوم ، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 10 درجة .