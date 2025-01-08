سفير مصر بإيطاليا لـ«الجالية القبطية»: انتبهوا لرسائل الرئيس السيسي ليلة عيد الميلاد

دعا السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أبناء الجالية القبطية في روما والجالية المصرية كافة إلى الانتباه جيداً إلى الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته من داخل كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك أثناء تهنئته للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد.

كما نقل السفير بسام راضي رسالة التهنئة من الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بإيطاليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء حضوره قداس الاحتفال يرافقه جميع أعضاء السفارة المصرية بمقر كنيسة مارى جيرجس بروما، وذلك بحضور الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما.

وتلى بسام راضي رسالة الرئيس إلى الجاليات القبطية المصرية بالخارج ونصها:



"الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الرقي والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".