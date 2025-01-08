جامعة قناة السويس تعلن ضوابط ومعايير المنح الدراسية للماجستير

أعلنت جامعة قناة السويس مُمثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث، عن تفاصيل وضوابط المنح الدراسية المقدمة لنيل درجة الماجستير، وذلك وفق قرار لجنة ضوابط المنح الدراسية المشكّلة بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تولي أهمية كبيرة لدعم خريجيها المتميزين عبر توفير منح دراسية تعزز فرصهم الأكاديمية وتساعدهم على الإبداع والابتكار.

وأوضح، أنه تم تخصيص منحة واحدة لكل كلية من كليات الجامعة لخريجي آخر عامين، ممن لا يشغلون وظائف معيدين بالجامعة.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزامنا بتوفير فرص متساوية ودعم الطلاب الأكفاء للوصول إلى أعلى مراتب التميز العلمي.

وأضاف مندور، أن هذه المنح تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز البحث العلمي، بما يخدم رؤية الدولة في بناء أجيال قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المعايير والضوابط التي أقرّتها اللجنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وجاءت الضوابط كالتالي:

مدة المنحة الدراسية عامين للحصول على درجة الماجستير، مع إمكانية التمديد لعام إضافي بناءً على تقارير الإنجاز المقدمة من المشرفين والمعتمدة من مجلس الكلية ومجلس الدراسات.

يتمتع الحاصلون على المنحة بإعفاء كامل من الرسوم الدراسية في البرامج العامة فقط، ولا يشمل ذلك المصروفات الدراسية للبرامج المميزة.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم من خريجي آخر عامين من كليات جامعة قناة السويس.

يتم اختيار المتقدم الأعلى في المجموع التراكمي أو العام.

ألا يكون المتقدم مكلفًا كمعيد بالجامعة.

في حالة تجاوز فترة الثلاث سنوات (سنتان قابلة للتمديد لعام إضافي)، يتحمل الطالب المصروفات الدراسية للسنوات اللاحقة.

إذا كان الطالب قد سجّل لدرجة الماجستير قبل حصوله على المنحة، لا تُسترد المصروفات الدراسية التي دفعها سابقًا.

يتم الإعلان عن المنحة سنويًا بالتزامن مع إعلان لجنة الجوائز بمجلس الدراسات.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز البيئة البحثية بالجامعة، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب المتميزين للمساهمة في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وتمثل هذه المنح خطوة مهمة في دعم جامعة قناة السويس لطلابها، بما يعكس التزامها الراسخ بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين الكوادر الشابة من تحقيق إنجازات تساهم في نهضة المجتمع.