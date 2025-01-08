سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

مع بداية موسم عمرة رجب، يزداد البحث والاهتمام بين المصريين عن أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

وتقدم “ البوابة نيوز” سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في البنوك ومكاتب الصرافة العامة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 13.48 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر إلى نحو 13.48 جنيه للشراء 13.53 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الريال السعودي، نحو 13.50 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 13.39 جنيه للشراء،13.57 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.48 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.