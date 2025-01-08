الدنمارك لـ«ترامب»: جرينلاند ليست للبيع

أكدت رئيسية وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، أن جزيرة جرينلاند "ليست للبيع"، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اهتمامه بشراء الجزيرة القطبية الشمالية، قبل أيام من بدء ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وقالت فريدريكسن، في تصريحات نقلتها محطة التلفزيون الدنماركية TV2، إن رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي "كان واضحاً للغاية .. جرينلاند ليست للبيع، ولن تكون كذلك في المستقبل أيضاً".

وسبق أن قدم ترامب الاقتراح ذاته في عام 2019 خلال ولايته الأولى، وهو ما أثار استياء فريدريكسن آنذاك.

وأكدت فريدريكسن أنها حريصة على التعاون مع واشنطن في القطب الشمالي، حتى مع وصول نجل الرئيس الأميركي المنتخب إلى الجزيرة في زيارة، وصفها مقربون من ترامب بأنها خاصة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية.

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك: "أود أن أشجع الجميع على احترام شعب جرينلاند فهي بلدهم، وأن جرينلاند وحدها هي القادرة على تقرير وتحديد مستقبلها".

واعترفت بأن أكبر جزيرة في العالم، وهي جزء مستقل من مملكة الدنمارك، من المرجح أن تسعى إلى الاستقلال في السنوات المقبلة.

وبينما وصفت هذا الجهد بأنه مشروع، أكدت أيضاً أنها تأمل في الحفاظ على مملكة الدنمارك مستقرة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "جرينلاند مكان لا يصدق، ويستفيد الناس بشكل كبير إذا أصبحت جزءً من أمتنا. سنحميها من عالم خارجي شرير للغاية".

ورفض ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لدفع الدنمارك إلى بيع الجزيرة للولايات المتحدة.

وقال: "نحن بحاجة إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، وهدد "بفرض تعريفات جمركية على الدنمارك بمستوى مرتفع للغاية" ما لم تسلم السيطرة على الجزيرة.