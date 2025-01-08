شاب يمزق جسد والده ببولاق: «بيقولي يا عاطل في الرايحة والجاية»

أقدم شاب يبلغ من العمر 34 عامًا على الشروع في قتل والده، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد توجيه عدة طعنات بسكين أثناء مشاجرة أسرية في منطقة بولاق الدكرور.

وخلال التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة، اعترف المتهم بأنه أقدم على طعن والده بعد نشوب خلاف بينهما، مبررًا فعلته بمعايرة الأب له بسبب بطالته وفشله في إيجاد فرصة عمل، قائلا: «كان بيعايرني وبيقولي يا عاطل في الرايحة والجاية» فقام المتهم على إثر ذلك باستلال سلاح أبيض "سكين"، وتوجيه عدة طعنات له.

طعن والده بالسكين

واستعملت جهات التحقيق عن الحالة الصحية للمصاب "الأب" وطلبت تقريرًا بالإصابات التي لحقت به وبيان عام عن صحته.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بلاغ الواقعة

وفي التفاصيل، تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن 70 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله 34 سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به على نفسه، فقام المتهم بالتعدي على والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.