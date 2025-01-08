أسعار العملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، تراجعاً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في البنك المركزي المصري نحو 52.63 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 63.41 جنيه للشراء و63.55 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.05 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.19 جنيه للشراء و32.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 6.91 جنيه للشراء و6.93 جنيه للبيع .

أما بالنسبة لأسعار صرف العملات الغربية أمام الجنيه المصري وأكثرها تداولا وإقبالا في سوق الصرف المصرية (الريال السعودي الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي).

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء و 13.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 164.11 جنيه للشراء و164.48 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.78 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.