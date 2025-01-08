اليوم.. قمة مصرية يونانية قبرصية في القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

تستضيف القاهرة اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما من المقرر أن تبحث القمة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني اليوم، وذلك في إطار القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة مصرية يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني والمقام يوم الأربعاء 8 يناير في إطار القمة الثلاثية، وذلك بالتعاون اتحاد الغرف القبرصى واتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية واتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية بدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر في قبرص واليونان.

وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إلى أن المنتدى سيشرف بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان حيث سيتم التباحث في سبل تنمية التعاون الثنائى والثلاثى بين أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة من نظرائهم المصريين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية أن الحدث سيبدأ بلقاءات ثنائية محددة مسبقا بين الشركات القبرصية واليونانية للتباحث في مختلف أنواع الشراكات سواء على المستوى الثنائى أو المستهدفة مناطق التجارة الحرة التي توفرها مصر في افريقيا والوطن العربى والأمريكتين، وسيلي ذلك المنتدى الذى سيبدأ بجلسه حوارية مع الوزراء للتباحث في الدعم المقدم من الحكومات وشراكة الحكومات والقطاع الخاص وفرص التعاون في القطاعات المختلفة، وسيليه عرض لآليات التمويل والضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق الإنمائية الأوروبية والعربية والمتعددة الأطراف، ثم مائدة مستديرة محدودة بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والطاقة لقطاع الكهرباء والبترول لمناقشة مشاريع الربط بين الجانبين وفرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية المختلفة، وذلك بالتوازى مع استمرار اللقاءات الثنائية بين الشركات من الجانبين.