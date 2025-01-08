قريبًا.. الجزء الثاني من «رقت عيناي شوقًا» بمعرض الكتاب

تصدر دار ليان كتاب «رقت عيناي شوقًا» الجزء الثانى للكاتبة يمنى عاطف ليشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين.

عن الكتاب

لن تفهمَ عظمة الإسلام إلَّا إذا.. فهمت عظمة مَن تولَّى مُهِمَّة تبليغِه إلى العالمين، واطَّلعتَ على مِقدار ما كابَدَه من مُعاناةٍ في مواجهة الكثير من المَشاقِّ والصِّعاب.. كي يصل إليكَ الإسلام!

وتقول الكاتبة عن كتابها :

سوف أحكي لك -وكأنكَ ترى رَأيَ العَين- مراحل بناء الدولة الإسلامية؛ بدءًا من هجرة المصطفى ﷺ من مكة المُكرَّمة إلى المدينة المُنَوَّرة، ومرورًا بأبرز الشخصيات والأحداث -من تشريعات وغزوات وفُتوحات-، وما تَبِعَها من انتشارٍ للإسلام، وإعلاء كلمة الله -تعالى- في مُختَلف بِقاع الأرض.. ثم انتهاءً بوفاةِ خير الأنبياء والرُّسُل "محمد" ﷺ.

وبهذا.. أكون من خلال جُزأَي: "رَقَّت عَينايَ شوقًا" قد تناولتُ سِيرة الحبيب المُصطفى ﷺ من مَولِده حتى وفاتِه.. بطريقة سَلِسَة مُشَوِّقة! وأرجو أن ينفعَ الله بهما، وأن يمتدَّ أثرُهما عبرَ الأجيال.

جدير بالذكر أن يمنى عاطف خريجة كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة - لم تشغلها دراستها عن حبها التاريخ الإسلامي والتاريخ بشكل عام لذلك درست العديد من كتب التاريخ الإسلامي في معاهد بالمملكة العربية السعودية ويعتبر رقت عيناى شوقاً كتابها الثانى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.