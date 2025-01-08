أفراح حمدي تشارك بـ«اجعليه يطاردك مجددًا بدون مجهود» في معرض الكتاب

يشارك كتاب “اجعليه يطاردك مجددًا بدون مجهود!” للكاتبة أفراح حمدي، الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع، في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

يدور الكتاب حول الأساليب العملية والاستراتيجيات النفسية التي تمكن المرأة من جذب اهتمام الرجل وفهمه بعمق، دون التضحية بقيمها أو اللجوء للمطاردة، يقدم الكتاب حلولاً مبتكرة لبناء علاقات عاطفية متوازنة ومستدامة بعيدًا عن الفخاخ الشائعة في العلاقات.

وتقول الكاتبة: “العلاقات ليست معركة لإثبات القوة أو البحث عن اهتمام. بل هي توازن يحتاج إلى فهم عميق للنفس أولًا، ثم للطرف الآخر، المرأة ليست بحاجة للمطاردة، بل إلى أن تكون قادرة على التأثير دون أن تفقد هويتها واستقلالها”.

وتضيف: “عندما تفهم المرأة احتياجات الرجل النفسية والعاطفية، وتتعامل بذكاء مع تقلبات العلاقة، تصبح شريكة تُلهم وتدفع للاستمرارية، بدلًا من الوقوع في الدوامة المتكررة من الخلافات والتباعد”.

أفراح حمدي هي مدربة برمجة لغوية عصبية معتمدة ومتخصصة في مساعدة النساء على بناء الثقة بالنفس وتأسيس علاقات عاطفية صحية، قدمت نصائح ودعمًا لملايين النساء حول العالم، مع تركيز خاص على مساعدة النساء الناجحات في تحقيق التوازن بين حياتهن الشخصية والعاطفية.