القصة الكاملة.. هل يستحوذ إيلون ماسك على ليفربول ويهدد مستقبل محمد صلاح؟

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء تفيد برغبة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركات “تيسلا” و”سبيس إكس” ومنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، في شراء نادي ليفربول الإنجليزي، مما أثار ضجة واسعة بين جماهير النادي، وأعاد الحديث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع “الريدز”، وحتى الآن، تبدو فكرة استحواذ إيلون ماسك على ليفربول مجرد تكهنات لم تدخل مرحلة المفاوضات الجدية، ومع ذلك فإن هذه الأخبار فتحت باب النقاش حول مستقبل النادي واللاعبين، وفي مقدمتهم محمد صلاح.

يبقى مصير النجم المصري مرهونًا بقرارات الإدارة الحالية أو المستقبلية، حيث سيحدد ذلك مدى استمراره في “أنفيلد” أو رحيله بحثًا عن تحدٍ جديد.



شبح التقشف يخيم على ليفربول:

يمتلك محمد صلاح شعبية واسعة بين جماهير ليفربول، خاصة بعد مسيرته المميزة التي جعلته هداف الدوري الإنجليزي مرارًا، ورغم تألقه، ما زالت مفاوضات تجديد عقده مع النادي تشهد خلافات حول مدة العقد، رغم الاتفاق على الأمور المالية.

مع انتشار أخبار احتمال استحواذ ماسك على النادي، تزايدت المخاوف من سياسات ماسك التقشفية، التي قد تُعقّد هذه المفاوضات أو تؤدي إلى تخفيض رواتب اللاعبين الكبار، وهو أمر قد يدفع صلاح إلى البحث عن نادٍ جديد يلبي طموحاته.



موقف النادي من بيع ليفربول:

نفى ملاك نادي ليفربول، مجموعة فينواي الرياضية (FSG)، نيتهم بيع النادي في الوقت الحالي.

وفقًا لصحيفة التايمز، أكدت مصادر داخل النادي أنه لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات بين ماسك والملاك الحاليين. وأوضحت الصحيفة أن التصريحات الصادرة عن إيرول ماسك، والد إيلون ماسك، بشأن رغبة ابنه في شراء النادي، لا تحمل أي جدية حتى اللحظة.

تصريحات والد إيلون ماسك:

صرّح إيرول ماسك في مقابلة إذاعية بأن ابنه لديه اهتمام شخصي بشراء ليفربول، مشيرًا إلى أن العائلة تمتلك جذورًا تربطها بالمدينة، حيث وُلدت جدته في ليفربول، كما أشار إلى علاقات العائلة ببعض أعضاء فرقة “البيتلز”.

وأضاف إيرول: “أي شخص يرغب في شراء ليفربول، وأنا أيضًا أرغب بذلك، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الصفقة ستحدث”.



سياسات ماسك المثيرة للجدل:

إيلون ماسك معروف بسياسات تقشفية صارمة في شركاته السابقة، بعد استحواذه على “تويتر” (إكس)، أجرى تخفيضات حادة في عدد الموظفين والنفقات التشغيلية.

إذا استحوذ ماسك على ليفربول، فقد يطبق سياسات مشابهة تشمل:

1. خفض رواتب اللاعبين: بما في ذلك محمد صلاح، مما قد يؤثر على استقرار الفريق.

2. تقليص ميزانية التعاقدات: وهو ما قد يضعف فرص النادي في المنافسة على البطولات الكبرى.

3. بيع النجوم: كخطوة لتقليل النفقات وجني الأموال.

تأثير الاستحواذ على مستقبل محمد صلاح:

• إذا قرر ماسك تطبيق سياسات تقشفية، فقد تكون هناك صعوبة في تجديد عقد محمد صلاح بنفس الشروط التي يطمح إليها اللاعب.

• قد يدفع ذلك صلاح للرحيل بحثًا عن فريق آخر يضمن له تحقيق طموحاته المادية والرياضية.

• السيناريو الآخر أن ينجح ماسك، في حال استحواذه، في تحويل ليفربول إلى قوة اقتصادية ورياضية عالمية، مما قد يُقنع صلاح بالبقاء.

ردود أفعال جماهير ليفربول:

أبدت جماهير النادي قلقها من الأخبار المتداولة. خلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، رفعت الجماهير لافتات تطالب الإدارة بتجديد عقود الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، الذين يعتبرون أعمدة الفريق.

كتبت الجماهير على اللافتة: “اعطوا صلاح وترينت وفيرجل أموالهم”.

موقف محمد صلاح:

نشر محمد صلاح مؤخرًا صورة تجمعه مع زميليه في الفريق (فان دايك وأرنولد)، مما دفع الجماهير إلى التساؤل حول مستقبله في النادي، خاصة مع انتهاء عقود الثلاثي في الصيف المقبل.