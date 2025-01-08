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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق في مصنع للقطن بالخانكة دون إصابات.. صور

حريق مصنع
حريق مصنع
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب في مصنع للقطن بمنطقة العكرشة بالخانكة دون ثمة إصابات أو خسائر، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بعدد من سيارات إطفاء.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره. 

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع قطن بمنطقة العكرشة بالخانكة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق مصنع القطن

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على حريق حريق في مصنع مصنع قطن