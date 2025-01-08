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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فنزويلا تعلن القبض على 7 "مرتزقة" أجانب بينهم أمريكيان

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الثلاثاء، عن اعتقال سبعة "مرتزقة" أجانب، من بينهم أمريكيان، وذلك قبل أيام قليلة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة.

وقال مادورو، خلال تجمع سياسي: "تمكنا اليوم فقط، وفي هذه اللحظة تحديدًا، من القبض على سبعة مرتزقة أجانب، من بينهم اثنان مهمان ينتميان إلى الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو عن اعتقال 125 أجنبيًا، بينهم مواطن إسرائيلي، للاشتباه في تورطهم كمرتزقة لصالح الولايات المتحدة وبتهمة التخطيط لانقلاب في فنزويلا.

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