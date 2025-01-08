ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مفجر سيارة «تسلا» خارج فندق ترامب استخدم الذكاء الاصطناعي

انفجار سيارة تسلا
انفجار سيارة تسلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شرطة لاس فيجاس أمس الثلاثاء أن الجندي الذي فجر شاحنة "تسلا سايبرتراك" خارج فندق ترامب في لاس فيغاس استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك "تشاب جى بى تى" للتخطيط للهجوم.

وتأتي هذه التحديثات اليوم الثلاثاء بعد ما يقرب من أسبوع من إطلاق الجندي الأمريكي الذي فجر شاحنة "سايبرتراك" ماثيو ليفلسبرغر البالغ من العمر 37 عاما النار على نفسه مباشرة قبل انفجار الشاحنة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق بأن ليفلسبرغر عانى بعد عودته من مهمة في أفغانستان من إرهاق نفسي شديد واعتبر حياته "جحيما".

وذكرت الوكالة نقلا عن صديقة سابقة للجندي كانت تعمل كممرضة في الجيش وتدعى أليشيا أريت، أن ماثيو ليفلسبرغر "اعترف لها في الفترة التي كان يواعدها فيها بأنه كان يشعر بآلام وبإرهاق شديدين"، مشيرة إلى أنها كانت أعراضا رئيسية لإصابة دماغية مرضية تعرض لها.

مفجر سيارة تسلا فندق ترامب الذكاء الاصطناعي