مفجر سيارة «تسلا» خارج فندق ترامب استخدم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شرطة لاس فيجاس أمس الثلاثاء أن الجندي الذي فجر شاحنة "تسلا سايبرتراك" خارج فندق ترامب في لاس فيغاس استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك "تشاب جى بى تى" للتخطيط للهجوم.

وتأتي هذه التحديثات اليوم الثلاثاء بعد ما يقرب من أسبوع من إطلاق الجندي الأمريكي الذي فجر شاحنة "سايبرتراك" ماثيو ليفلسبرغر البالغ من العمر 37 عاما النار على نفسه مباشرة قبل انفجار الشاحنة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق بأن ليفلسبرغر عانى بعد عودته من مهمة في أفغانستان من إرهاق نفسي شديد واعتبر حياته "جحيما".

وذكرت الوكالة نقلا عن صديقة سابقة للجندي كانت تعمل كممرضة في الجيش وتدعى أليشيا أريت، أن ماثيو ليفلسبرغر "اعترف لها في الفترة التي كان يواعدها فيها بأنه كان يشعر بآلام وبإرهاق شديدين"، مشيرة إلى أنها كانت أعراضا رئيسية لإصابة دماغية مرضية تعرض لها.