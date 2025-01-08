إدارة بايدن تقرّ حزمة مساعدات لأوكرانيا

الأربعاء 08/يناير/2025 - 05:33 ص

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين اثنين، قولهما: إن من المقرر إعلان إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عن حزمة مساعدات أسلحة ضخمة ونهائية لأوكرانيا، كجزء من زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى ألمانيا، الخميس المقبل، للقاء ممثلي حوالى 50 دولة شريكة جاءت للدفاع عن أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل ما يقرب من 3 سنوات.

ولم يقدم المسؤولان مبلغًا محددًا بالدولار لكنهما قالا إن الحزمة من المتوقع أن تكون "كبيرة"، على الرغم من أنها لن تشمل كل الـ 4 مليارات دولار المتبقية من التمويل الذي أقره الكونغرس لأوكرانيا.

ووفق الوكالة الأمريكية، قال المسؤولان، الثلاثاء، في إفادة للصحفيين الذين يسافرون مع أوستن إنه من المرجح أن يكون هناك "أكثر من بضعة مليارات من الدولارات" متبقية لفريق دفاع ترامب القادم لتقديمها لأوكرانيا إذا اختارت القيام بذلك.

وتستعد أوكرانيا لإطلاق هجوم ثان في منطقة كورسك الروسية وتواجه وابلا من الصواريخ بعيدة المدى والتقدم المستمر من جانب روسيا في حين يسعى الجانبان إلى وضع أنفسهما في أقوى نقطة تفاوض ممكنة قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الجاري.

وقال مسؤول أمريكي، إن مسؤولي الدفاع في إدارة بايدن الذين يعملون على ملف أوكرانيا كانوا على اتصال بفريق ترامب الانتقالي لمناقشة "جميع القضايا التي نعتقد أنها مهمة".

وستكون رحلة أوستن إلى قاعدة رامشتاين الجوية هي اجتماعه الأخير مع المجموعة الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا بعد حرب روسيا في فبراير 2022. وقدمت هذه الدول مجتمعة أكثر من 126 مليار دولار من الأسلحة والتدريب العسكري والمساعدة.

وتضمنت هذه الحزم ملايين الطلقات من الذخيرة وطائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة دفاع جوي وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وحتى الدبابات. وقد قدمت الولايات المتحدة، 66 مليار دولار من هذا المبلغ الإجمالي.

وقال أحد مسؤولي الدفاع إن الحزمة التي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس سيتم سحبها من المخزونات الحالية بهدف الحصول على معظم الأسلحة التي تم التعهد بها لأوكرانيا بحلول الوقت الذي يؤدي فيه ترامب اليمين الدستورية.