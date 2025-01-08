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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يعلن عزمه تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون جزءا من السياسة الجديدة لإدارته.

قال ترامب متحدثا للصحفيين في مقر إقامته في مارالاغو " سنصدر إعلانا قريبا حول هذا. نحن نقوم بمعظم العمل في هذه المنطقة، وهي ملكنا. سوف نغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، هذه تسمية رائعة تغطي مساحة واسعة. خليج أمريكا- يا له من اسم عظيم".

ولم يحدد ترامب متى سيتم اتخاذ قرار بشأن إعادة التسمية بالضبط، لكنه أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في المستقبل القريب.

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