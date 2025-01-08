أسعار الدولار اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

سادت حالة من الاستقرار النسبي على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، وفقا لآخر تحديثات شاشات عرض العملات.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي ليسجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل سعر صرف الدولار 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك نكست إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي سجل 50.61 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل 50.61 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصرفي العربي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، سعر 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.