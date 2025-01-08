الشرطة المولدوفية تعلن تحييد عبوة ناسفة داخل طرد في مطار كيشيناو

أعلنت شرطة الحدود المولدوفية، مساء الثلاثاء، أن مسؤولي الجمارك في مطار كيشيناو الدولي نجحوا في إبطال مفعول عبوة ناسفة عُثر عليها داخل طرد بريدي.

وجاء في بيان للشرطة عبر قناتها على "تلجرام": "أثناء فحص الطرود البريدية في مطار كيشيناو الدولي، اكتشف ضباط الجمارك والشرطة جسمًا يشبه سيارة لعبة، يُشتبه في كونه عبوة ناسفة".

وعلى الفور، استُدعي فريق من الخبراء المختصين في الفحص الفني والطب الشرعي إلى الموقع، حيث تمكنوا من تحييد الجسم المشبوه بنجاح.

وأوضحت السلطات أن عمليات المطار مستمرة كالمعتاد دون أي تأثير على حركة الطيران.