أكدت رئيسة سويسرا الجديدة كارين كيلر سوتر لفلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية أن برن مستعدة للتوسط في عملية السلام.

أكدت رئيسة سويسرا الجديدة، كارين كيلر سوتر، استعداد بلادها للتوسط في عملية السلام، خلال محادثة هاتفية أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتبت الرئيسة السويسرية على منصة "إكس": "خلال محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي اليوم، أكدت له دعم سويسرا المستمر لأوكرانيا، ولا سيما من خلال العديد من مشاريعنا الإنسانية وإعادة الإعمار الطويلة الأجل، وكذلك استعدادنا للمساهمة في عملية السلام من خلال المساعي الحميدة التي تبذلها سويسرا".

تولت كارين كيلر سوتر رئاسة سويسرا في الأول من يناير لمدة عام.

وفي يونيو الماضي، انعقد مؤتمر حول "السلام في أوكرانيا" بمبادرة من كييف في بورجنستوك بسويسرا، دون مشاركة روسيا. وأشار الكرملين إلى أن أي محاولات لتسوية النزاع الأوكراني دون مشاركة روسيا هي "غير منطقية وغير مجدية".

ورفضت سويسرا، استنادًا إلى مبدأ الحياد العسكري، طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا. ومع ذلك، كشفت تحقيقات عن احتمال حصول أوكرانيا على أسلحة ومركبات مدرعة سويسرية بطريقة غير مباشرة منذ عام 2022.