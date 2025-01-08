أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يناير 2024، بعد حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والتراجع خلال تعاملات الأمس الثلاثاء على المستويين المحلي والعالمي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر تداولا ومبيعا في مصر” خلال بداية تعاملات اليوم نحو 3760 جنيها للبيع و3735 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 23 “الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية” إلى نحو 4297.25 جنيه للبيع و4268.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار "22" في الصاغة بمصر نحو 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار “14 ” في الأسواق المصرية نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار “12” ليسجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار" 9" الأقل فئة بين الأعيرة المتداولة في أسواق الصاغة اليوم نحو 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب "والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب عيار 21" اليوم في مصر إلى 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الأمن إلى 2650.89 دولار للبيع، و2650.53 دولار للشراء.

وعن أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تداولات أمس الثلاثاء، إذ بلغت العقود الآجلة للذهب 2.656.19 دولارًا للأوقية، في حين سجلّت العقود الفورية 2644.30 دولارًا للأوقية.