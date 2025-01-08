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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بينهم 7 أطفال.. 25 شهيدًا إثر قصف إسرائيلي على خان يونس وجباليا في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد 25 فلسطينيًا بينهم 7 أطفال، مساء أمس الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، وجباليا البلد، في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة أطفال، فيما استشهد مواطنان إثر استهداف الاحتلال مركبة في حي المنارة جنوب شرق المدينة، وثلاثة مواطنين بينهم طفلان جراء استهداف منزل لعائلة محارب.

وأضافت أن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

وفي جباليا البلد، شمال القطاع، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريحان في شارع غزة القديم.

وفي السياق، استشهد طفل فلسطيني، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت خيام نازحين في منطقة الاسطبل بمواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

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