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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقابل تبادل الأسرى.. إسرائيل تعرض على حماس هدنة دائمة وإعادة إعمار غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاصيل وثيقة قدمتها إسرائيل للتفاوض مع حركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عدة بنود رئيسية، من بينها مقترح انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم، الواقع وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى على مراحل.

وتهدف الوثيقة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. كما تشمل الاتفاقية استعادة الهدوء المستدام، مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقًا لما ذكرته هيئة البث.

وبموجب الوثيقة، تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة تدريجيًا، ويبدأ العمل على إعادة إعمار القطاع، مما يضع الأساس لمرحلة جديدة من التهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

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