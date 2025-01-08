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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترودو: لا يوجد أي احتمال في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، امس الثلاثاء، إنه "لا يوجد أي احتمال على الإطلاق، في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن أن تصبح كندا الولاية 51.

وأكد ترودو، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه "لا يوجد أي احتمال على الإطلاق، في أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة".

وأضاف "يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا، من كونهما أكبر شريك تجاري وأمني لبعضهما".

وكان ترامب قد قال إنه "إذا أرادت كندا تجنب التعريفات الجمركية فإن عليها أن تصبح ولاية أمريكية".

رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو كندا الولايات المتحدة